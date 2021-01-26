Ольга Петрова назначена и.о. министра образования Нижегородской области. Фото: сайт ННГУ

Ольга Петрова назначена исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в региональном правительстве.

«Ольга Петрова всю жизнь работает в регионе, прекрасно погружена в проблематику высшего образования, курировала ряд важных направлений в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, включена в базу перспективных специалистов и управленцев программы «Команды правительства», - отметил Глеб Никитин в ходе рабочей встречи в новом молодежном центре «Высота».

Губернатор выразил надежду, чтобы все начинания последних лет в сфере просвещения в регионе были продолжены и усилены. Одной из важных задач по-прежнему остается создание новых мест в школах и детских садах

Сергей Злобин, который ранее занимал пост министра образования Нижегородской области, отныне будет курировать реализацию проекта «Школа 800», а также станет советником губернатора.

СПРАВКА «КП»

Ольга Петрова родилась в 1975 году в Горьком. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Математика», аспирантуру МГУ им. М.В.Ломоносова, с 2018 года обучается в магистратуре НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Управление высшим образованием». Кандидат социологических наук.

С 2019 года до нынешнего назначения работала проректором по учебной работе, являясь также доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании института экономики и предпринимательства ННГУ.