Нижегородка рассказала, как её эвакуировали из разрушенной землетрясением Турции

Возвращение на родину. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Нижегородка Людмила, застрявшая в эпицентре землетрясения в Турции, вернулась в Россию 12 февраля. О том, как проходили дни в разрушенном городе Кахраманмараш и чувствах Людмилы во время эвакуации, «Комсомолке» рассказала её мама.

– Люся рассказала мне, какой был там ад! Ночью турки громили магазины. Хотели еды. На второй день – начали возить еду. На третий день привезли материальную помощь: тёплые одеяла, какую-то одежду, чтобы утеплиться, – поделилась Елена.

Трясти город не переставало, люди временно решили укрыться в спортивном зале, но отдохнуть нормально не получалось.

– Они каждую минуту боялись, что снова начнётся ужас, и надо будет выбегать из-под крыши, – поделилась с «КП – Нижний Новгород» мама Людмилы. – Оказывается, мэр города сбежал сразу с семьёй на машине, никакая полиция по городу не передвигалась, чтобы помочь людям.

11 февраля российские спасатели забрали Людмилу в лагерь, организованный на окраине провинции. А в ночь с 11 по 12 февраля её отправили в аэропорт Адана, чтобы она смогла улететь вместе с 38 соотечественниками в Россию.

– Когда ночью наши спасатели её вывозили на машине разными обходными путями, она боялась, что машина свалится в пропасть, – добавила мама Людмилы.

В настоящее время Людмила воссоединилась с семьей. Она находится дома и пытается восстановить силы.

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