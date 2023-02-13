«Боялась, что машина свалится в пропасть»: Нижегородка рассказала, как спасатели вывозили ее из разрушенной землетрясением Турции

Встреча мамы и дочки. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне хорошая новость облетела все СМИ и соцсети – самолёт с 39 нашими соотечественниками вылетел из Турции в Россию. На борту среди эвакуированных после землетрясения оказалась и 43-летняя нижегородка Людмила. В московском аэропорту её встречали сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области, которые и поделились кадрами возвращения женщины домой.

В зоне прилёта нижегородка показалась лишь с маленькой сумочкой наперевес и чемоданом. Женщина выглядела уставшей, но вполне счастливой наконец-то вернуться на родину. Первым делом, оказавшись вне галдящей толпы, она стала звонить своей матери, которая днями и ночами боролась за её возвращение в страну.

Звонок семье из аэропорта. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Мам, привет, мы нашлись, – сообщила Людмила.

– Я рада, я тебя жду, – радостно ответила пенсионерка, а потом вдруг забеспокоилась, – тебе там не холодно?

– Нормально, мне дали одежду, – успокоила маму нижегородка.

И хотя впереди ещё ожидала дорога из Москвы до Нижнего Новгорода, Людмила понимала, что худшее осталось позади. А уже несколько часов спустя состоялась долгожданная семейная встреча. Из машины МЧС Людмила буквально выпорхнула, а улыбка не покидала её лицо, когда она бросилась в любящие объятия матери.

– Слава Богу! Она дома! Я ведь тоже боялась отойти от ноутбука, ждала связи. И с 6 февраля до её приезда ни разу не выходила на улицу. Мне хочется радоваться, что все обошлось и благодарить всех, кто спас Людмилу, помогал нам морально выстоять в эти трудные часы, – поделилась с «КП – Нижний Новгород» мама нижегородки Елена Казарина.

Встреча. Фото: скрин из видео. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Естественно, дома мама и дочка сели поговорить о том, что произошло за последние дни. Вспоминать о том, какой ад творился в Турции, Людмиле было тяжело. Бессонные ночи нижегородка проводила вместе с другими людьми в спортивном зале.

– Они каждую минуту боялись, что снова начнётся ужас, и надо будет выбегать из-под крыши, – поделилась с «Комосмолкой» мама Людмилы. – Оказывается, мэр города сбежал сразу с семьёй на машине, никакая полиция по городу не передвигалась, чтобы помочь людям.

Напуганные турки, оставшиеся без крова и еды, в первую ночь бросились громить магазины. К счастью, на второй день после землетрясения для пострадавших начали развозить еду, а на третий день доставили одеяла и хоть какую-то одежду, чтобы люди могли утеплиться.

– А когда ночью наши спасатели её вывозили на машине разными обходными путями, она боялась, что машина свалится в пропасть, – рассказала мама Людмилы. – Я, правда, не расспрашивала много, понимала, что она очень устала, хочет спать.

Напомним, что 11 февраля Людмила была доставлена в лагерь, организованный российскими спасателями. А в ночь с 11 по 12 февраля её отправили в аэропорт Адана. Утром 12 февраля самолет вылетел в Россию.

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