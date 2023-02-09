«Город почти стёрт с лица земли»: Нижегородка стала очевидцем землетрясения в Турции

К решению проблемы нижегородки подключился губернатор. Фото: Предоставлено «Комсомолке» Еленой Казариной.

Самые мощные за последние 80 лет землетрясения произошли в Турции и Сирии 6 февраля. Магнитуда подземных толчков достигла 7,8 баллов. Подсчет жертв от разрушительной стихии не прерывается, жуткие цифры продолжают расти – среди погибших уже более 15 тысяч человек. Тем не менее спасатели не сдаются и разбирают завалы, пытаясь спасти чужие жизни. Свою борьбу ведут и те, кто остался без крова, и самостоятельно пережил случившееся.

Так, стихийная катастрофа не обошла стороной и 43-летнюю нижегородку Людмилу, которая оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Женщине удалось пережить стихийное бедствие и поделиться переживаниями со своей мамой. «Комсомолка» связалась с Еленой К. и узнала, как туда попала её дочь, что там с ней происходит и как обстоят дела в стране.

– Моя дочь уже какое-то время живёт в Турции по личным обстоятельствам. Город этот она знает мало, хотя сам Кахраманмараш не маленький, там свыше 400 тысяч жителей, а ещё он такой растянутый, как она мне рассказывала, не компактный, – поделилась с «КП – Нижний Новгород» Елена. – Поэтому, когда я посоветовала ей идти в полицию, она сказала, что это очень далеко. Транспорт там никакой не ходит, даже если машины какие-то проезжают по улицам, то они никого не подсаживают к себе. Везде кругом завалы, разруха.

Провинция Кахраманмараш. Российские спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дома и аэропорт в развалинах, дороги разрушены

Нижегородка оказалась совсем не подготовлена к землетрясению, из дома она успела захватить лишь документы и куртку. Позже возвращаться в здания уже было опасно, многие дома разрушились дотла, какие-то пошли трещинами. Дом Людмилы 7 февраля ещё был вполне цел, правда, сначала на нескольких этажах обвалились стены, а потом рухнул и подъезд.

– Там кошмар творится. Люди боятся к зданиям подходить, – добавляет Елена. – Вчера в городе было третье землетрясение, но не такой силы, как первые два. По словам дочки, там город почти стёрт уже с лица земли.

Уехать из города тоже невозможно: автобусы не ходят, дороги разрушены, впрочем, как и местный аэропорт. Известно, что в соседнем городе турок семьями вывозят в Анталью, однако все рейсы уже забиты, да и добраться до самого Газиантепа трудно.

Последствия землетрясения. Машины объезжают трещины на трассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Людмила сказала, что дорога, которая идет в Анкару и дальше в Стамбул, сползла в ущелье – это гористая местность, близка к границе, – рассказывает мать нижегородки. – Дочка боится, ей там страшно. Она говорит, что город трясёт непрерывно, да ещё и холодно стало. У них там сейчас ночью снег идет и температура до -3 опускается.

Пострадали не только города, но и деревни

Сейчас Людмила ночует на полу в спортзале. Ещё хуже, что поговорить о пережитом ей почти не с кем: кругом только турки, русских практически нет, да и она их не знает. Друзей у нижегородки в Турции тоже мало, есть только один, но он живёт в деревеньке за 30 километров от города. Да и у самого мужчины ситуация вовсе не слаще, так как деревня тоже частично разрушилась.

– У него одноэтажный дом лопнул пополам, семья перебралась в сарай, а там есть ребёнок с синдромом дауна и ещё паренёк не ходячий. Вчера друг приезжал в город, они с Людмилой пересеклись, но не больше. Ему нужно было достать памперсы и хлеб, так как привоз продовольствия в деревню пока отсутствует, – рассказала Елена.

Многие, кто находятся в эпицентре бедствия, даже и не знают, куда обращаться за помощью. Страдает и внешняя связь с миром. Поэтому вовсе неудивительно, что узнав о беде, Елена первым делом через МЧС передала все данные и телефон дочки в МИД, чтобы в Турции ей смогли помочь. Однако несколько суток ситуация не изменялась и встревоженная мать решила попросить помощи у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Турция. Провинция Кахраманмараш. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти помогают нижегородке, находящейся в Турции

– Мне с самого утра начали звонить помощники губернатора и сотрудники нижегородского МИДа. Потом набрал начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, он вышел на связь со спасателями в городе Кахраманмараш и уведомил их о проблеме. Он также рассказал мне о госпитале «Центроспас», дал его адрес. Я им всем бесконечно благодарна, потому что они мне помогли, – добавила Елена.

Как оказалось, Людмила о госпитале ничего не знала, хотя он организован прямо в её районе. Мама посоветовала ей идти прямо туда, чтобы не было так страшно находиться при «катастрофичных» обстоятельствах среди незнакомых людей и в чужой стране.

Сотрудники МЧС РФ, прибывшие для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время с нижегородкой уже связались российские спасатели, которые работают в городе Кахраманмараш. Женщину пообещали вывезти бортом МЧС, но только через две недели, когда спасатели сами отправятся домой, в Москву.

– Ситуацию держат на контроле. Но мы сейчас хотим, чтобы её хотя бы из этого города вывезли, так как ей страшно, – подчеркнула мать нижегородки.

По словам главы региона, ситуация сложилась непростая, но власти сделают всё возможное, чтобы Людмила скорее вернулась на родину.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен