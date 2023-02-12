Самолет с нижегородкой, оказавшейся в эпицентре землетрясения в Турции, вылетел в Москву

6 февраля произошли самые мощные за последние 80 лет землетрясения в Турции и Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет с нижегородкой Людмилой, которая оказалась в эпицентре землетрясения в турецком городе Кахраманмараш, вылетел в Москву. Уже совсем скоро сотрудники регионального ГУ МЧС доставят ее домой. Об это сообщает МИД Российской Федерации.

6 февраля произошли самые мощные за последние 80 лет землетрясения в Турции и Сирии. 43-летней нижегородке Людмиле удалось пережить стихийное бедствие.

Сотрудники МЧС Росии, которые работали в городе Кахраманмараш, связались с женщиной.

Сотрудники МЧС Росии, которые работали в городе Кахраманмараш, связались с нижегородкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 февраля она была доставлена в лагерь, организованный российскими спасателями. А в ночь с 11 по 12 февраля Людмилу отправили в аэропорт Адана.

Утром 12 февраля самолет, организованный МИД России, с Людмилой и еще с 38 россиянами, вылетел в Москву. Самолет должен прибыть в 14.00. За женщиной уже выехал служебный автомобиль регионального ГУ МЧС, чтобы доставить ее домой.

Ранее мы сообщали, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обещал оказать помощь Людмиле, которая не может вылететь из эпицентра землетрясения.

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