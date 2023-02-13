Ликвидация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде завершена.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Работы по ликвидации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода завершены, сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Напомним, работы по ликвидации Шуваловской свалки начались еще в январе 2021 года. Как отметил глава региона, ее площадь составляла почти 18 гектаров. В ходе выполнения работ были выявлены дополнительные объемы свалочных масс, поэтому проект пришлось корректировать. В октябре 2022 года рекультивация Шуваловской свалки была выполнена на 92%.
По словам Глеба Никитина, специалисты отсепарировали более 1 миллиона 750 тысяч тонн свалочных масс.
- Уже весной планируем начать там посев травы. Огромная территория благодаря национальному проекту "Экология" будет постепенно возвращаться в жизнь города, - добавил губернатор Нижегородской области.
Напомним, администрация Нижнего Новгорода выступила с обращением о размещении кладбища на месте бывшей Шуваловской свалки.
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