Кладбище может появиться на месте Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Нижнего Новгорода выступила с обращением о размещении кладбища на месте бывшей Шуваловской свалки в Ленинском районе. Об этом стало известно из протокола заседания Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, который размещен на сайте Минграда Нижегородской области.

В ответ на обращение мэрии Роспотребнадзор по Нижегородской области предложил на этой территории разместить сквер или парк, а для кладбища подобрать другой участок. Такая рекомендация была обоснована тем, что территория бывшей Шуваловской свалки осложняется гидрогеологическими условиями.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области предложило отложить принятие решения. Администрации Нижнего Новгорода было рекомендовано проработать предложение и предоставить обоснования размещения кладбища на территории Шуваловской свалки.

За предложение Минграда проголосовали 8 членов Комиссии из 10, двое воздержались от выбора.

Напомним, в октябре 2022 года рекультивация Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода была выполнена на 92%.