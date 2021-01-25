Шуваловскую свалку начали ликвидировать

В Нижнем Новгороде начались работы по ликвидации Шуваловской свалки, расположенной в Ленинском районе. В настоящее время подрядчик занимается подготовительными работами. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Рекультивация одного из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города - Шуваловской свалки - позволит значительно изменить облик территории и улучшит экологическую обстановку, - поделился глава региона.

Ликвидацией свалки отходов на территории Шуваловской промзоны будет заниматься ООО «Ситилюкс». Сначала специалисты проведут обустройство сети наблюдательских скважин для мониторинга подземных вод, затем будут обустроены подъездные дороги, технологические площадки, а также ванны для дезинфекции колес.

Отметим, что работы по рекультивации станут проводить с помощью механической сепарации свалочных масс на фракции. Это позволит выделить отходы, которые направят для повторного использования или же утилизации. Освободившиеся земельные участки будут возвращены в хозяйственный оборот.

- Полностью завершить ликвидацию свалки, площадь которой составляет около 17 гектаров, подрядчик должен в четвертом квартале 2022 года, - сообщил губернатор.

Работы по рекультивации ведутся в рамках нацпроекта «Экология». Финансирование на эти цели поступит из федерального и областного бюджетов и составит сумму в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

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