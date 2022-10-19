Рекультивация Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде выполнена на 92%. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Рекультивация Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода выполнена на 92%. Ликвидация несанкционированного полигона отходов ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- При исполнении контракта были выявлены дополнительные объемы свалочных масс – примерно 20 процентов от проектных значений, предусмотренных в изначальной документации. Это объективная ситуация. На середину октября из 1 650 тысяч тонн отходов 1 500 тысяч, или 92 процента, уже рекультивировано. Подрядчик взял на себя обязательства извлекать свалочные массы до чистых грунтов. Срок завершения работ по контракту остается прежним, - сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Сейчас на полигоне работают более 40 грузовиков, 14 экскаваторов и фронтальных погрузчиков, а также шесть мобильных сепарационных установок. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сейчас на полигоне работают более 40 грузовиков, 14 экскаваторов и фронтальных погрузчиков, а также шесть мобильных сепарационных установок. Извлекаемые из почвы свалочные массы перерабатывают здесь же и превращаются в рекультивант для обратной засыпки. Такая технология применяется в России впервые.

- Отходы не вывозятся для захоронения, снижается нагрузка на полигоны, уменьшается плата за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам рекультивации мы получим восстановленную территорию, которая может быть использована для городских целей, - пояснил Денис Егоров.

Свалка отравляла жизнь нижегородцам сразу в трех районах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Шуваловская свалка находится на территории промзоны Ленинского района и вплотную примыкает в кладбищу «Красная Этна». Она была официально закрыта в 1983 году, однако еще много лет туда свозились всевозможные отходы. Площадь полигона составляла почти 18 гектаров – здесь могло бы разместиться 25 футбольных полей! Толщина слоя отходов составляет от 5 до 13 метров. Пока свалку не взяли под охрану, она неоднократно горела, отравляя едким дымом воздух сразу в трех районах: Ленинском, Автозаводском и Канавинском.

В 2020 году Шуваловская свалка была включена в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда, был разработан проект ее рекультивации.

Весной 2021 года ООО «Ситилюкс» приступило к рекультивации Шуваловской свалки. Стоимость контракта составила около 1,3 млрд руб. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2022 года.