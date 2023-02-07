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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 11:26

Завод «Лукойл» в Кстове работает в штатном режиме после пожара

Возгорание было оперативно ликвидировано
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Завод «Лукойл» в Кстове работает в штатном режиме после пожара. Фото: Типичный Нижний

Завод «Лукойл» в Кстове работает в штатном режиме после пожара. Фото: Типичный Нижний

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Кстове работает в обычном режиме после пожара 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе произошедшее называют «задымлением», однако на опубликованных кадрах видно, что из конструкции вырывается большое пламя, от которого идет густой черный дым. Как выяснилось, произошло возгорание установки замедленного коксования.

- Оно ликвидировано в кратчайшие сроки оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Пострадавших, а также угрозы здоровью жителей и экологии города Кстово нет. Предприятие работает в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе завода.

Сразу после ЧП сотрудники Роспотребнадзора сделали отбор проб воздуха в жилой застройке в зоне предприятия, чтобы определить наличие опасных для здоровья веществ. Прокуратура начала проверку по факту возгорания.