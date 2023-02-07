Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове. Фото: Прокуратура Нижегородской области

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстове Нижегородской области стало задымление на установке замедленного коксования. Об этом сообщили представители завода.

Напомним, инцидент произошел утром 7 февраля. На место ЧП сразу выехали экстренные службы.

- На установке замедленного коксования произошло задымление. Оно было в кратчайшие сроки ликвидировано оперативными службами предприятия с привлечением сил ГУ МЧС по Нижегородской области, - сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». – В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы здоровью жителей и экологии города нет. Предприятие работает в штатном режиме.

Тем временем прокуратура Нижегородской области уже начала проверку в связи с этим инцидентом. На место происшествия выехали работники городской прокуратуры.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, в Кстовском районе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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