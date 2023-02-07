Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Кстове. ФОТО: Типичный Нижний.

В городе Кстово Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Первыми о происшествии сообщили очевидцы, проезжающие мимо. Вскоре информацию подтвердили и в региональном МЧС.

- Наши подразделения выехали в промзону Кстова. Информация уточняется, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС. - Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Данных о пострадавших нет.

Тем временем прокуратура уже начала проверку в связи с данным инцидентом. На место происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры.

- Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на промышленном предприятии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, в Кстовском районе на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.