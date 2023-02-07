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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 9:55

Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на заводе «Лукойл» в Кстове

Ближайшую территорию исследуют на наличие загрязняющих веществ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на заводе «Лукойл» в Нижегородской области.

Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на заводе «Лукойл» в Нижегородской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на нефтеперерерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстовском районе под Нижним Новгородом. Атмосферу ближайшей к заводу территории будут на наличие загрязняющих веществ, которые могли попасть в воздух во время горения нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию Роспотребнадзора для проведения исследований. О результатах будет сообщено дополнительно, - уточнили в ведомстве.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл» в Кстовском районе произошел днем 7 февраля. Как сообщили в пресс-службе предприятия, «задымление» произошло на объекте установки замедленного коксования. Оно было оперативно ликвидировано, никто не пострадал. Сейчас завод работает в штатном режиме.