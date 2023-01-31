Местный проезд проспекта Гагарина перекрыт в Нижнем Новгороде 1 февраля

Фото: ЦОДД.

Местный проезд перед Дворцом спорта на проспекте Гагарина перекрыт в Нижнем Новгороде 1 февраля. Речь идет о территории, расположенной на участке около дома №29. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Проезд запрещён с 07:00 до 22:00. Объезд возможен по прилегающим улицам.

Вероятно, перекрытие дороги связано с проведением в культурно-развлекательном комплексе «Нагорном» мероприятия.

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.

Также до 15 марта 2023 года парковку ограничена на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами.

Ранее мы писали, что в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть USB-зарядки для смартфонов. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу.

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