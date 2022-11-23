Парковку ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода до 15 марта 2023 года Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку ограничат на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Запрет на остановку и парковку будет введен с 21.00 23 ноября 2022 года до 9.00 15 марта 2023 года на 45 улицах города. Это касается площади Минина и Пожарского, улицы Новой, улицы Короленко, улицы Славянской, улицы Ижорской, улицы Фрунзе, улицы Малой Покровской, улицы Минина, улицы Варварской, улицы Алексеевской, улицы Октябрьской, улицы Грузинской, улицы Ошарской, улицы Максима Горького, улицы Ильинской, улицы Пискунова, улицы Звездинка, площади Горького, площади Свободы, Нижневолжской набережной, Верхневолжской набережной, набережной Федоровского, улицы Почаинской, улицы Рождественской, Георгиевскому съезду, улицы Заломова, улицы Большой Печерской, на участке улицы Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, улицы Студеной, Зеленскому съезду, набережной Лыковая Дамба, улицы Маслякова, улицы Ковалихинской, площади Лядова, площади Сенной, улицы Большой Покровской, улицы Суетинской, улицы Ванеева, Чернопрудскому переулку, улицы Стрелка, Волжской набережной, улицы Совнаркомовской, улицы Самаркандской, улицы Керченской, улицы Бетанкура.

На время проведения работ по уборке снега будут устанавливаться информационные аншлаги.

В департаменте просят водителей быть предельно осторожными и внимательными, а также следовать указаниям дорожных знаков.