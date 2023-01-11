Парковку запретят на участках улиц Марата и Черниговской в Нижнем Новгороде с 1 февраля

Парковку транспортных средств ограничат на участках улиц Марата и Черниговской с 1 февраля. Фото: ЦОДД.
Парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Такое решение позволит обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств.
Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, что до 15 марта 2023 года парковку ограничена на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами.
Ранее мы писали, что в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть USB-зарядки для смартфонов. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу.
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