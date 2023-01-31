Взносы на капремонт домов в Нижегородской области не повысятся в 2023 году

В течение 2023 года повышение размера взносов на капремонт в регионе не запланировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение 2023 года повышение размера взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижегородской области не запланировано. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО со ссылкой на региональное министерство энергетики и ЖКХ и фонд капитального ремонта.

За 2022 год в регионе капитальный ремонт был проведен более чем в 700 домах. Было выполнено свыше 1200 видов строительно-монтажных работ, среди которых замена больше 200 лифтов. Работы по нескольким домам были перенесены на 2023 год из-за погодных условий.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородцы создали петицию против роста тарифов на услуги ЖКХ. Автор петиции объясняет, что в 2022 году плату за ЖКХ повышали дважды, однако это вовсе не гарантирует качество.

– Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли ЖКХ и развития коммунальной инфраструктуры, – сообщали представители ЦУР на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Также сообщалось, что дифференцированный платеж за капитальный ремонт планируется ввести в Нижегородской области. Как оказалось, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капитального ремонта, минимальный размер взносаза капремонт должен быть порядка 24 рублей за квадратный метр.

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