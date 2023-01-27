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НовостиОбщество27 января 2023 7:29

Нижегородцы создали петицию против роста тарифов на услуги ЖКХ

Автор настаивает на проведении проверки обоснованности повышения платы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Нижегородцы создали петицию против роста тарифов на услуги ЖКХ.

Нижегородцы создали петицию против роста тарифов на услуги ЖКХ.

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородцев призывают подписать петицию с требованием провести проверку обоснованности повышения платы на услуги ЖКХ. Письменное обращение одной из местных жительниц размещено на электронной платформе Change.org.

Автор петиции объясняет, что в 2022 году плату за ЖКХ повышали дважды, однако это вовсе не гарантирует качество.

– Только с начала 2023 года в зимние каникулы отключали отопление на наружных тепловых сетях и водопровода, с массовым отключением домов от тепло- и водоснабжения, которые представители ресурсоснабжающих организации называют, почему-то, планово-предупредительные ремонтные работы, – гласит текст петиции.

Петицию уже подписали свыше 100 человек.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 декабря 2022 года в Нижегородской области опять поднимут плату за «коммуналку». Плата за жилищно-коммунальные услуги изменилась уже во второй раз за год, а платить больше пришлось за отопление, воду, газ, электричество и даже вывоз мусора.

Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли ЖКХ и развития коммунальной инфраструктуры, – сообщали представители ЦУР на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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