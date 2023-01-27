Нижегородцы создали петицию против роста тарифов на услуги ЖКХ. Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородцев призывают подписать петицию с требованием провести проверку обоснованности повышения платы на услуги ЖКХ. Письменное обращение одной из местных жительниц размещено на электронной платформе Change.org.

Автор петиции объясняет, что в 2022 году плату за ЖКХ повышали дважды, однако это вовсе не гарантирует качество.

– Только с начала 2023 года в зимние каникулы отключали отопление на наружных тепловых сетях и водопровода, с массовым отключением домов от тепло- и водоснабжения, которые представители ресурсоснабжающих организации называют, почему-то, планово-предупредительные ремонтные работы, – гласит текст петиции.

Петицию уже подписали свыше 100 человек.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 декабря 2022 года в Нижегородской области опять поднимут плату за «коммуналку». Плата за жилищно-коммунальные услуги изменилась уже во второй раз за год, а платить больше пришлось за отопление, воду, газ, электричество и даже вывоз мусора.

– Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли ЖКХ и развития коммунальной инфраструктуры, – сообщали представители ЦУР на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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