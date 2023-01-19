Дифференцированный платеж за капитальный ремонт могут ввести в Нижегородской области

Дифференцированный платеж за капитальный ремонт планируется ввести в Нижегородской области. Соответствующее предложение готовится по поручению губернатора к 30 января 2023 года. Об этом рассказала заместитель генерального директора по финансовому и экономическому развитию регионального Фонда капремонта Ирина Лукьянова в ходе заседаний Гордумы 18 января.

Сумма в квитанциях будет зависеть от того, какого формата дом, сколько в нём этажей, есть ли лифт.

– Мы постараемся сделать все, чтобы не вызвать большой социальной нагрузки на жителей, – сказала Ирина Лукьянова.

Как оказалось, исходя из показателей финансовой обеспеченности проведения капитального ремонта, минимальный размер взносаза капремонт должен быть порядка 24 рублей за квадратный метр.

– На сегодняшний момент, при покрытии 8 рублей с квадратного метра, у нас собираемость ежегодная 1 миллиард 650 миллионов с той площади, которая числится на территории Нижнего Новгорода. Фонд же работ планирует на миллиард больше, а это означает дефицит средств, поэтому обязательства перед подрядными организациями закреплены в договоре отсрочкой платежа. Но тот разрыв, который подразумевает дефицит в 5,83 миллиарда, за счет восьми рублей перекрыт быть не может, – объяснила Ирина Лукьянова.

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