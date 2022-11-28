Изменение тарифов ЖКХ в Нижнем Новгороде с 1 декабря 2022 года: что подорожает и насколько

Следующий рост платежей за коммунальные услуги произойдет только 1 июля 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 декабря в Нижегородской области опять поднимут плату за «коммуналку», а это значит, что местным жителям стоит морально подготовиться к тому, что сумма в квитанциях заметно подрастет. Плата за жилищно-коммунальные услуги изменится уже во второй раз за год, а платить больше придётся за отопление, воду, газ, электричество и даже вывоз мусора. Однако изменятся тарифы ЖКХ неспроста, данная индексация была перенесена с 1 июля 2023 года.

– Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли ЖКХ и развития коммунальной инфраструктуры, – сообщили представители ЦУР на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Повышение составит в среднем не более 9%. Как сообщает региональная служба по тарифам, эта цифра меньше, чем прогнозируемый уровень инфляции. Да и большим плюсом можно считать тот факт, что следующий рост платежей за коммунальные услуги произойдет только через полтора года – 1 июля 2024 года.

– К 2023 году завершен перевод «Нижегородского водоканала» с двухставочного на одноставочный тариф на воду. Для жителей Нижнего Новгорода перемены пройдут без превышения совокупного платежа за коммунальные услуги, поскольку более интенсивный рост тарифов АО «Нижегородский водоканал» – 15% будет компенсирован за счет сдерживания роста платы за тепло и ТКО не более 7%, – поделилась руководитель РСТ Нижегородской области Юлия Алешина.

Изменение тарифов на «коммуналку» в среднем в Нижегородской области составит:

- на теплоэнергию – не более 9%;

- на водоснабжение и водоотведение – не более 9%;

- на газоснабжение для населения: природный газ – около 8,4-8,5%; сжиженный углеводородный газ – рост на 9% (для резервуарного газа) и снижение на 9% (для баллонного газа);

- на электроэнергию для населения – не более 8,7% (для одноставочного тарифа в пределах социальной нормы);

- на обращение с твердыми коммунальными отходами – около 6% (от 0 до 9%, в зависимости от конкретной зоны деятельности регионального оператора).

С принятыми тарифными решениями в отношении конкретной ресурсоснабжающей организации можно ознакомиться здесь.

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