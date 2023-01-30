Пять объектов накопленного экологического вреда ликвидируют в Нижегородской области к 2023 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ещё пять несанкционированных свалок, вредящих окружающей среде. ликвидируют в Нижегородской области до конца 2023 года. По всем объектам накопленного экологического вреда уже заключены контракты на рекультивацию. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

В 2023 году также начнется реконструкция очистных сооружений в Сарове, Богородске и Семенове, стартует строительство водопровода в деревне Новопокровское. Ещё будет проведена реконструкция водозаборных сооружений в Чкаловске. Также продолжится работа по лесовосстановлению в регионе на площади более 14 тысяч гектар. Эти работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

Напомним, что в октябре 2022 года рекультивация Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода была выполнена на 92%. Позже стало известно, что кладбище может появиться на месте Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде. С предложением размещения кладбища в Ленинском районе выступила администрация города.

Также свалку отходов производства и потребления начнут ликвидировать в 2023 году в районе бывшего полигона «Игумново» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На территории в 12 гектаров до 2025 года предстоит ликвидировать порядка 244 тысяч кубометров отходов.

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