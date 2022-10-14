Ликвидация свалки размером в 17 футбольных полей начнется в Дзержинске в 2023 году

Свалку отходов производства и потребления начнут ликвидировать в 2023 году в районе бывшего полигона «Игумново» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». На территории в 12 гектаров до 2025 года предстоит ликвидировать порядка 244 тысяч кубометров отходов.

«Все мы хотим видеть Дзержинск, его поселки и леса чистыми, экологически благополучными. К столетию города мы стремимся максимально ликвидировать несанкционированные свалки и так называемые объекты накопленного ущерба, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – За два года проделана огромная работа, от отходов очищены значительные территории как в городских лесах, так и среди жилой застройки. Многое еще предстоит сделать, и останавливаться мы не намерены. Немаловажно, что в борьбе с образованием новых свалок стали проявлять гражданскую сознательность и социальную ответственность наши жители, а также предприятия городского округа».

На ликвидацию объекта накопленного ущерба в районе рекультивированного полигона «Игумново» из бюджетов разного уровня в 2023 году планируется выделить 194 млн рублей, в 2024 году — 450 млн рублей. Доля софинансирования Дзержинска составит порядка 10% от общей суммы.

«По количеству ликвидируемых свалок в рамках федерального проекта «Чистая страна» Нижегородская область занимает второе место в России. Проект рекультивации свалки в районе бывшего полигона «Игумново» прошел все необходимые экспертизы. Одновременно сейчас ведутся работы по ликвидации и рекультивации трех свалок, расположенных в Богородске, Первомайске и Нижнем Новгороде. Также в этом году приступаем к ликвидации еще трех свалок, две из которых находятся в областном центре и одна – в Володарске. Завершаются работы на одном из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории Нижнего Новгорода — свалке в Шуваловской промзоне. Работы идут в соответствии с графиком и сроками исполнения нацпроекта “Экология”», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

С 2020 года в Дзержинске ведется кампания по ликвидации несанкционированных свалок. Суммарно за это время ликвидировано более 128 тысяч кубометров ТБО, до конца 2022 года эта цифра возрастет еще на 48 тысяч кубометров.

Напомним, проработку вопроса ликвидации свалки в районе бывшего полигона «Игумново», образовавшейся еще в 80-е годы прошлого века, администрация города Дзержинска совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области начали в 2021 году.