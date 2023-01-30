Спортивный комплекс с ледовой площадкой возведут в Дзержинске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный комплекс с ледовой площадкой планируют построить в Дзержинске в рамках подготовки к 100-летию. Об этом сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Программа «Дзержинск-100» была дополнена мероприятиями, касающимися благоустройства и строительства новых социальных объектов. Так, добавились работы по сносу и расселению ветхих домов и аварийных зданий по улицам Ленинградской, Матросова, Чапаева, 4-ой Линии, проспекту Свердлова и переулку Тупиковому, а также домов в поселках Горбатовка и Бабушкино. Этим займутся в период с 2025 по 2030 год.

Также будет благоустроен лесной массива на улице Молодежной в Дзержинске, а в посёлке Пыра запланировано строительство дома культуры.

Напомним, что новые дома возведут на месте расселенных аварийных построек после сноса в Дзержинске. В совокупности планируется построить порядка 300 тысяч квадратных метров нового жилья.

Также мы писали, что новый автодром построят в Дзержинске. На эти цели инвестором будет выделена сумма в размере 50 миллионов рублей. Работы по возведению займут 3 года.

Так как за последние годы город Дзержинск заметно преобразился – это отмечают не только сами жители, но и эксперты. Благоустройство общественных территорий, ремонт школ, новые автобусы – все это понемногу и порой незаметно делает лучше жизнь горожан. Что уже сделано в Дзержинске и что еще только предстоит, «Комсомолка» выяснила у мэра города Ивана Носкова. Подробнее читайте в нашем материале.

- На самом деле Дзержинск действительно очень сильно меняется. Думаю, горожане и сами это замечают. Понемногу решаются экологические вопросы, ведется благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонтируются дороги, растет приток инвестиций. Что особенно приятно – некоторые наши инициативы получают признание даже на всероссийском уровне, - сказал Иван Носков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!