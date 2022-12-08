Технопарки, благоустройство и ремонт дорог: Как изменилась жизнь в Дзержинске за последние годы. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

За последние годы город Дзержинск заметно преобразился – это отмечают не только сами жители, но и эксперты. Благоустройство общественных территорий, ремонт школ, новые автобусы – все это понемногу и порой незаметно делает лучше жизнь горожан. Что уже сделано в Дзержинске и что еще только предстоит, «Комсомолка» выяснила у мэра города Ивана Носкова.

Экономический рост

- Иван Николаевич, 6 декабря исполнилось ровно четыре года, как вы стали мэром Дзержинска. Чем вы больше всего гордитесь за это время?

- На самом деле Дзержинск действительно очень сильно меняется. Думаю, горожане и сами это замечают. Понемногу решаются экологические вопросы, ведется благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонтируются дороги, растет приток инвестиций. Что особенно приятно – некоторые наши инициативы получают признание даже на всероссийском уровне. К примеру, совсем недавно я был на всероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. И наш город получил диплом Счетной палаты РФ«За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов». Я считаю, нашему городу есть чем гордиться. Ведь именно у нас был впервые применен модельный бюджет, сделавший расход средств более прозрачным и эффективным. Благодаря этому подходу нам уже удалось реализовать много проектов по развитию города и округа. Эта практика сейчас применяется и в других муниципалитетах области и страны. А теперь еще и получила такую высокую оценку от Счетной палаты.

Несмотря на санкции, экономические показатели города Дзержинска уже несколько лет только растут. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- Третий год подряд Дзержинск признается абсолютным лидером Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечения инвестиций. Удалось ли сохранить эту планку в 2022 году?

- Да, несмотря на все сложности на территории города сейчас реализуется около 100 инвестиционных проектов, самые крупные из которых «Сибур-Нефтехим», «Синергетик» и «Синтез-ОКА». Появляются и новые проекты - только за десять месяцев этого года в Дзержинске было введено в эксплуатацию 22 инвестиционных объекта. И это, безусловно, отличный результат.

- Отразились ли как-то санкции на экономическом развитии города?

- На самом деле социально-экономические показатели в этом году только подросли. К примеру, коммерческий оборот крупных и средних организаций за период с января по сентябрь вырос почти на 32% в сравнении с показателями прошлого года. Аналогичная ситуация и по отгрузке товаров собственного производства - здесь прирост 27,6%. Объемы отгрузки в обрабатывающей промышленности выросли почти на 33%.

- Одновременно с этим расширяется и особая экономическая зона «Кулибин»…

- Да, в восемь раз, с 72 до 596 гектаров. И это, безусловно, прекрасная новость. Сейчас резидентами этой зоны являются семь компаний, но и на новые площадки уже есть претенденты. Для города это, конечно, очень важное преимущество. В Дзержинске есть все необходимое для реализации инвестиционных проектов: обеспеченные инфраструктурой промышленные площадки, сильная научная школа и прекрасная система подготовки кадров для химической промышленности.

- Еще один проект, о котором сейчас много говорят, это Экотехнопарк. Расскажите о нем чуть подробнее.

- Этот экотехнопарк планируется создать на территории промышленной площадки завода «Заря». На сегодняшний день уже подписано восемь соглашений с потенциальными инвесторами. Общий объем инвестиций по этому проекту составит свыше 3 миллиардов рублей. Приставка эко- тут не случайно – объект будет специализироваться на переработке. В первую очередь, речь идет о переработке в готовую продукцию автошин, макулатуры, целлюлозных материалов, утилизация электробытовой и офисной техники и других отходов. Благодаря созданию этого технопарка на территории Дзержинска может сформироваться уникальный кластер с экономикой замкнутого цикла – все, что образовывается в качестве отходов у предприятий, расположенных в нашем округе, потом бесконечное количество раз перерабатывается. Дополнительным плюсом станет приток инвестиций и создание новых рабочих мест.

В Дзержинске есть все необходимое для реализации инвестиционных проектов. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

Дзержинск на пороге большой стройки

- Создание новых рабочих мест подразумевает приток населения. Как вы будете обеспечивать их жильем?

- Над этим мы тоже работаем. Жилищное строительство в городе только начинает набирать обороты – за последние годы было построено свыше 16 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие два года будет достроено еще несколько крупных объектов. Речь идет о семиэтажном доме на улице Сухаренко и многоквартирном доме с подземной стоянкой на проспекте Циолковского. Еще два многоквартирных дома планируется построить на проспекте Ленинского Комсомола. Это новый микрорайон в Дзержинске, где сейчас строится школа «Город наук», новая транспортная развязка и Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Также в планах строительство там нового детского сада.

В общей сложности в новом районе должно быть построено 13 многоквартирных домой площадью около 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в 2023 году планируется закончить строительство жилого комплекса «Радуга» на улице Советской. Помимо многоквартирных домов, в Дзержинске развивается и малоэтажное строительство. Например, на территории ЖК «Северные ворота», на проспекте Свердлова, в квартале «Южный» в поселке Пыра и в «Южном массиве» в поселке Петряевка. На территории всех этих жилых комплексов выделены земельные участки для многодетных семей для индивидуального жилищного строительства.

- А как обстоят дела с расселением аварийного фонда?

- На сегодняшний день в Дзержинске признаны аварийными 33 дома. Нам сейчас нужно избавляться от аварийных зданий и заменять их комфортным современным жильем. Поэтому под жилищное строительство будут в первую очередь выделяться земельные участки, освободившиеся после сноса аварийных домов. На данный момент по муниципальной и региональной программе в городе уже снесены 12 таких домов. Только за этот год были расселены и снесены аварийные дома: № 11 по улице Черняховского, № 36 по улице Грибоедова, № 1 на площади Школьная в поселке Бабушкино.

- Строятся в городе и социальные объекты. Вы уже упоминали школу «Город наук». На каком этапе этот проект?

- На самом деле строительство этой школы очень масштабное событие, учитывая, что многие школы в Дзержинске были построены еще в 40-60-х годах прошлого века. Кроме того, эта школа строится в новом микрорайоне, поэтому ее запуска ожидают сотни детей. Здание мы начали строить еще в 2021 году, за это время все строительные материалы заметно подорожали.

Можно было бы снизить стоимость за счет изменения технологий, но мы решили на этом экономить. К счастью, мы получили финансовую поддержку со стороны регионального правительства. Сейчас здание уже полностью достроено, завершается внутренняя отделка. В следующем году останется только благоустроить территорию и можно ее открывать для учеников. Всего она сможет вместить около 800 школьников. Сейчас уже сформирован штат – в ней будет работать 63 педагога. Целиком штат будет составлять 163 человека – это водители, лаборанты, гардеробщицы и т.д.

Но, кстати, «Город наук» - это не самая большая школа в городе. Точнее по площади она действительно самая большая, но вот по вместимости ее обойдет школа на улице Клюквина и проспекте Дзержинского.

- Расскажите о ней поподробнее.

- Эта новая школа рассчитана на 1100 мест. Ее строительство начнется в 2023 году. Сейчас под нее уже подготовлена строительная площадка. Для этого была снесена старая школа № 10 и госпиталь ветеранов.

Благоустройство города

- Все, кто приезжают сейчас в Дзержинск, замечают, как меняется город. Что уже сделано в сфере благоустройства?

- Преображение Дзержинска началось еще в 2019 году благодаря участию города в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Горожане принимают в ней самое активное участие. В рейтинговом голосовании на 2023 год участвовали свыше 18 тысяч человек, потому что люди видят результат. Например, в прошлом году в Дзержинске появилось новое общественное пространство – памп-трек возле молодежного центра «Спутник». Сейчас это самое популярное место среди велосипедистов.Ежедневно его посещают до 500 человек.

В этом году работы проводились на территории Центрального парка культуры и отдыха, сквера на площади Дзержинского и пешеходной улицы Парковая аллея. В общей сложности, на это было выделено около 250 миллионов рублей. В Центральном парке после благоустройства появились площадки для игры в городки, новые тренажеры, дорожки для скандинавской ходьбы. Кроме того, было проведено дополнительное освещение и установлено видеонаблюдение.

Преображение Дзержинска началось еще в 2019 году. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

В планах на следующий год продолжение благоустройства озера Святого. В перспективе там планируется с нуля создать территорию с детскими и спортивными площадками на берегу, небольшим причалом, вейк-парком и площадкой для маломобильных дзержинцев. Также в следующем году приступим к благоустройству нового парка «Молодежный». Это будет проект наподобие парка «Утиное озеро», но с большим числом спортивных площадок для молодежи. Задача построить комфортные места для отдыха в каждом районе города.

- А как обстоят дела с благоустройством дворов? Людям ведь и это важно.

- Да, и тут работа тоже ведется. Дворы ремонтируются по программе «Формирование комфортной городской среды». В 2020-м году мы начинали всего с трех дворов, а в этом году их больше пятидесяти. Кроме того, по проекту «Вам решать!» мы этим летом начали установку спортивных и детских площадок в поселках Дзержинска – в Колодкино, Игумново, Петряевка, Горбатовка. И это, конечно, тоже очень важно. С каждым годом жители все с большим энтузиазмом подключаются к голосованию и продвижению своих инициатив – видно, что они все больше доверяют этим программам.

Все дворы, отремонтированные по программе «Формирование комфортной городской среды» уже прошли приемку. ФОТО: Пресс-служба администрации Дзержинска.

- За последние годы в Нижегородской области коренным образом изменилась ситуация с дорогами – строятся развязки, ремонтируются трассы. Как с этим в Дзержинске?

- Тут мы от региона тоже не отстаем. В этом году завершили ремонт по транспортному кольцу Гайдара-Чапаева. Это очень оживленная дорога, по которой ходит общественный транспорт. Поэтому магистраль важна для всех горожан. В целом, я остался доволен работой подрядчика. Небольшие замечания он устранит. Также был отремонтирован проезд Ильяшевича и дорога на улице Галкина.

По программе «Вам решать!» мы отремонтировали 19 поселковых дорог – в Игумнове, в Желнино, Пыре, Юрьевце, Горбатовке, Гавриловке и в других. Там ремонта не было очень давно, и необходимость в нем уже назрела. В следующем году планируем провести капитальный ремонт проспекта Циолковского от ДКХ до кольца и Желнинского моста. Частично будет отремонтирована дорога от Дзержинска до объездной Нижнего Новгорода. Обновим дорожное покрытие на улицах Новомосковской и Студенческой. Все эти дороги, по сути, являются объездными. После их ремонта нам удастся хоть немного разгрузить улицы Чапаева, Черняховского и частично проспект Ленина.

Ремонт социальных объектов

- Весной вы говорили, что планируется провести масштабный ремонт школьных столовых. Удалось выполнить задуманное?

- Да, были отремонтированы пищеблоки и обеденные залы в пяти школах. Причем мы не только обновили само помещение, но и закупили новое оборудование. Такая работа не проводилась много лет, а теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Но, конечно, мы не только пищеблоки ремонтировали – в некоторых учреждениях благоустраивались фасады, проводились наружные ремонтные работы. Вообще масштабный ремонт социальных учреждений мы начали с прошлого года. Если говорить о цифрах, то тогда в городе были отремонтированы 30 школ, 71 детский сад и 11 спортивных и культурных объектов. На эти цели из городского бюджета было выделено почти 160 миллионов рублей. Столько же мы направили на ремонт социальных учреждений и в этом году. Сейчас формируем списки уже на 2023 год.

- В 2021 году Дзержинск был исключен из списка самых грязных городов России. Как сейчас обстоят дела с экологией?

- Мы продолжаем эту работу. В этом году был разработан проект рекультивации свалки в районе бывшего полигона «Игумново». На данный момент уже получено положительное заключение экологической экспертизы на этот проект. Свалка официально включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Ее площадь примерно 11 га – там, в основном, строительные отходы. Ликвидировать ее планируется в течение ближайших двух лет. После этого все нарушенные земли будут восстановлены. Одновременно с этим мы продолжаем борьбу с несанкционированными свалками – только за этот год из лесов было вывезено 5,7 тысяч кубометров мусора. Чтобы сделать эту работу более системной, сейчас с интернет-провайдерами решаем вопрос с камерами видеонаблюдения в местах массового сброса мусора.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

- Дзержинск сейчас это уже совсем другой город, нежели 3-4 года назад - другие общественные пространства, другой облик. По уровню социально-экономического развития Дзержинск опережает большинство муниципальных образований Нижегородской области. Это заслуга администрации города во главе с Иваном Носковым, которой удалось создать привлекательные для инвесторов условия, начать реализацию сотен новых проектов. Городские власти сумели выстроить конструктивные отношения с правительством Нижегородской области, с Законодательным Собранием. Активно работая по региональным и федеральным госпрограммам, национальным проектам, город сегодня развивает свою коммунальную инфраструктуру, строит новые школы, Центр развития адаптивных видов спорта. Дзержинск меняется, и каждый житель города видит эти перемены. И это самое важное.

Роман Фильцов, журналист, заместитель директора Нижегородского областного информационного центра:

- Я живу в Дзержинске, а работаю в Нижнем Новгороде. И знаете, многие коллеги и знакомые из Нижнего, часто завидуют, когда я рассказываю, как быстро у нас почистили после снегопада двор или дороги, например. Как автомобилиста меня радует, что ям на дорогах становится меньше (в том числе и во дворах), но раздражает чрезмерное количество светофоров на тех же дорогах. Хотелось бы, чтобы их работу отрегулировали. А то как попадешь на красный… Как простому жителю нравится, что в городе появляются и благоустраиваются общественные пространства. Привели в порядок парк за дворцом пионеров – недалеко от дома, сейчас занимаются лесополосой на Молодежке. К сожалению, часто в городе нечем заняться, когда появляется свободное время – приходится ехать за досугом в Нижний. Жаль, что практически не строится новое жилье, а старые дома ветшают. Но знаю, что у города есть программа развития к 100-летию и уверен, что жилищному строительству в ней отведено достаточно места.

Алексей Ушаков, руководитель ЦУР Нижегородской области:

Администрация Дзержинска стабильно входит в наш рейтинг лучших муниципалитетов по работе с обратной связью. Специалисты открыты к диалогу с жителями, дают качественные ответы, решают проблемы. Здесь надо отметить, что Иван Носков также лично отвечает на комментарии в соцсетях и в целом активно ведет свои странички.

Если говорить о статистике, жители городского округа в этом году написали более 4,8 тыс сообщений в органы власти. В топе тем, которые поднимали дзержинцы, - благоустройство, состояние дорог, качество предоставления коммунальных услуг. Как коренной дзержинец не могу не отметить изменения, которые произошли в моем родном городе. Появились новые городские пространства, меняется инфраструктура. Могу похвалить коллег за вовлеченность в работу и быструю реакцию на жалобы - в среднем, специалисты отвечают на сообщения в соцсетях за три часа.

КСТАТИ

В 2021 году Дзержинск получил почетное звание Города трудовой доблести. В поддержку этого решения высказались свыше 500 тысяч человек со всей страны. Этой осенью в Центральном парке празднично отметили День присвоения городу почётного звания. На праздник пришли как ветераны, так и обычные жители Дзержинска. Причем многие собрались целыми семьями.