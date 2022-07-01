Новый автодром за 50 млн рублей построят в Дзержинске

Новый автодром построят в Дзержинске. На эти цели инвестором будет выделена сумма в размере 50 миллионов рублей. Работы по возведению займут 3 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявка на получение участка для реализации инвестпроекта от компании НОЧУ «АвтоСтиль» была одобрена в ходе заседания совета по земельным отношениям. Под строительство в Дзержинске выделили участок площадью в 5,3 тысячи квадратных метров

Напомним, ранее мы сообщали, что комплекс по производству, хранению и выдаче сжиженного природного газа планируют построить в Дзержинске и ввести в эксплуатацию в 2023 году. Объект будет расположен на Портовом шоссе.

- Объем инвестиций в проект составляет более миллиарда рублей, - подчеркнул руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. - К моменту открытия производства будет создано 52 новых рабочих места.

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