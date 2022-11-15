Новые дома построят на месте расселенных аварийных зданий в Дзержинске Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новые дома возведут на месте расселенных аварийных построек после сноса в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на администрацию города Дзержинска.

На торги в 2023 году под жилищное строительство будет выставлен ряд свободных и высвобождающихся после сноса домов участков. Они находятся по адресам: улица Грибоедова, 36; улица Студенческая, 27; улица Гайдара, 10; проспект Ленина, 103; бульвар Космонавтов, 17В и 19.

– В совокупности в Дзержинске планируется построить порядка 300 тысяч кв. м нового жилья. В первую очередь, под строительство будут выделены земельные участки снесенных аварийных домов, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.