Нижегородская область получит 70 млн рублей на оснащение музеев

Средства будут направлены на закупку оборудования в рамках нацпроекта «Культура». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область получит 70 миллионов рублей из федерального бюджета на оснащение музеев. Деньги поступят в рамках национального проекта «Культура» и будут направлены на закупку нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служб регионального правительства.

– Новое оборудование помогает по-новому раскрыть потенциал музеев, привлечь новых посетителей и дает возможность местным жителям лучше понять историю своей малой родины, – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что деньги будут поступать частями. Так, в 2023 году регион получит 45 миллионов рублей. Оставшиеся 25 миллионов рублей поступят уже в 2024 году и пойдут на обновление оборудования для экспозиций Нижегородского музея-заповедника.

Закупаться будет интерактивное и экспозиционно-выставочное оборудование, а также системы хранения фондовых предметов.

В текущем году финансирование получат шесть нижегородских музеев: Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, Вознесенский историко-краеведческий музей, Государственный музей А. М. Горького в Нижнем Новгороде, Пильнинский районный краеведческий музей, Историко-художественный музей города Семенова и государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино».

Напомним, ранее мы писали, что реставрация литературного музея им. М. Горького в Нижнем Новгороде затягивается на неопределенный срок. В сентябре 2022 года администрация города судилась с подрядчиком, который неоднократно срывал сроки сдачи работ и не выполнил свои обязательства.

Кроме того, Нижегородский музей-заповедник стал самым посещаемым среди владельцев «Пушкинских карт». При этом самым популярным предложением музея стал круговой маршрут по стенам Нижегородского кремля.

В 2022 году впервые Музей Нижегородского кремля принял миллион посетителей за год. Это рекордный показатель за всю историю музея. Добиться высокой посещаемости удалось благодаря обновлениям: открытому боевому ходу, музеефикации башен и интересным экскурсиям.

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