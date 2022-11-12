Нижегородский музей-заповедник стал самым посещаемым по «Пушкинской карте». Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Нижегородский музей-заповедник стал самым посещаемым среди владельцев «Пушкинских карт». При этом самым популярным предложением музея стал круговой маршрут по стенам Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Нижегородской области.

- Всего за время осенних каникул мероприятия по «Пушкинской карте» посетили свыше 300 тысяч человек, - говорится в сообщении. – На втором месте оказался Нижегородский художественный музей. На третьем месте оказался музей занимательной науки «Кварки».

По данным министерства, в Нижегородской области лидером по посещаемости стал историко-художественный музей Семенова. Его за время осенних каникул посетили около 500 человек. На втором месте по популярности – Центр ремесел Арзамасского района, третье место разделили «Город мастеров» в Городце и краеведческий музей Сосновского района.