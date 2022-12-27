Музей Нижегородского кремля принял миллион посетителей в 2022 году. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Впервые Музей Нижегородского кремля принял миллион посетителей за год. Это рекордный показатель за всю историю музея. Об этом информирует замгубернатора региона Олег Беркович в своем телеграм-канале.

Так, 27 декабря Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник «Нижегородский кремль» принял миллионного посетителя. Юношу встречали с аплодисментами, хлопушками и подарками.

- Впервые в истории Кремля 1 000 000 человек в этом году побывал в музее! Это рекордный для нас показатель, в 3 раза выше среднегодового, - отметил Олег Беркович.

По словами замгубернатора региона, добиться высокой посещаемости удалось благодаря обновлениям: открытому боевому ходу, музеефикации башен и интересным экскурсиям.

Стоит отметить, что территорию Кремля посетили пять миллионов человек в 2022 году.