Школа 800. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская «Школа 800» проверит анкеты потенциальных учеников до февраля. Так, до25 января статус сменится у анкет обучающихся 5-8 классов, а до 31 января и у ребят 2-4 классов. Об этом представители образовательного центра сообщают в соцсетях.

- При корректном заполнении поменяется на «Анкета проверена». Это означает, что Вы прошли этап регистрации, - гласит публикация.

Затем претендентам на обучение в 5-8 классах придётся ждать публикации предварительного рейтинга на сайте Школы. А вот родителям школьников 2-4 классов надо будет следовать указаниям инструкции по бронированию времени подачи документов.

Напомним, ранее в своем материале мы показывали, как «Школа 800» выглядит изнутри. «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Ее открытие неоднократно переносилось, что заставляло волноваться многих родителей, но в конце прошлого года Глеб Никитин объявил, что строительство учебного корпуса в Верхних Печерах завершено.

Также сьало известно, что «Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность.

Инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде строилась более двух лет. О завершении строительства стало известно лишь в конце ноября – тогда же власти сообщили, что до конца года учреждение намерено получить лицензию, а учебный процесс начнется здесь с 27 февраля 2023 года. Правда, речь идет только о корпусе в Верхних Печерах: здания школы на Автозаводе и в Сормове еще не достроены. Правила приема должны появиться на сайте учреждения в ближайшее время.

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