Нижегородская «Школа 800» получила лицензию

Корпус в Верхних Печерах. Фото: Юлия Горшкова

«Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность. Это произошло еще в конце прошлого года: согласно информации на сайте Рособрнадзора, решение о выдаче лицензии было принято 29 декабря.

Бессрочную лицензию образовательному учреждению выдало Министерство образования и науки Нижегородской области. Согласно данным Рособрнадзора, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа 800» имеет право оказывать услуги по получению начального, основного и среднего общего образования, а также дополнительного образования детей и взрослых.

Инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде строилась более двух лет. О завершении строительства стало известно лишь в конце ноября – тогда же власти сообщили, что до конца года учреждение намерено получить лицензию, а учебный процесс начнется здесь с 27 февраля 2023 года. Правда, речь идет только о корпусе в Верхних Печерах: здания школы на Автозаводе и в Сормове еще не достроены. Правила приема должны появиться на сайте учреждения в ближайшее время.