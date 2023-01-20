Панорамные окна, стеклянный атриум и три доски в классе. Показываем, как «Школа 800» выглядит изнутри

В большинстве классов "Школы 800" не будет привязки к предметам. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Ее открытие неоднократно переносилось, что заставляло волноваться многих родителей, но в конце прошлого года Глеб Никитин объявил, что строительство учебного корпуса в Верхних Печерах завершено. Школа уже получила лицензию на образовательную деятельность, и 27 февраля здесь начнутся занятия.

Как выглядит «Школа 800», наверняка видели многие – в интернете полно фотографий, сделанных в том числе с воздуха. Однако то, что скрывается за этими стенами, было настоящей интригой. Сегодня журналисты наконец-то побывали внутри здания: прошлись по коридорам, заглянули в классы, столовую, актовый и спортивный залы. Экскурсию для представителей прессы провели директор «Школы 800» Марк Сартан и министр образования и науки Ольга Петрова.

Так выглядит фасад здания в центральной части над крыльцом. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Холл

Само здание сильно отличается по внешнему виду от всех школ, которые когда-либо строились в нашем городе. Оно построено по авторскому архитектурному проекту и имеет полукруглую форму. Здесь два пятиэтажных корпуса, широкие коридоры, а также уникальный для российских школ просторный атриум – застекленный внутренний двор. Но обо всем по порядку.

Территория школы огорожена забором с несколькими входами по периметру. Двери закрываются на магнитный ключ, так что попасть посторонним туда нельзя. Я нажимаю на кнопку и связываюсь с охранником, после сверки фамилии меня пропускают.

Привычной площадки перед крыльцом нет: забор расположен так близко к зданию, что особо не разгуляешься. Школа поражает своими масштабами и монументальностью.

Зайдя внутрь, я оказываюсь в коридорчике, за стеклом которого находится пульт охраны. Далее меня встречает небольшой уютный холл с множеством турникетов. На каждом из них есть дисплей - вероятно, для идентификации посетителей по лицу. Но пока они не работают.

На входе в школу расположены турникеты. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здесь же расположен гардероб и туалеты, на стенах висят большие зеркала.

Холл по сравнению с масштабами самого здания имеет крохотные размеры. С трудом можно представить, как здесь будут ежедневно раздеваться 1500 учащихся.

Атриум

Из холла мы попадаем прямиком в атриум. «Ваау!» - проносится у меня в голове, пока я пытаюсь объять взглядом это просторное помещение со стеклянными стенами. День сегодня выдался пасмурный, но даже в таких условиях света здесь было предостаточно. Вдоль стен расположены скамьи с креслами-грушами, сидя на которых можно искать вдохновение, глядя вдаль, или просто отдыхать. Высота атриума – почти 19 метров. Сейчас здесь стоит огромная новогодняя елка.

Елка в атриуме. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Елка – это подарок от инвестиционной компании, которая построила эту школу. Она будет храниться в разобранном виде, а на Новый год мы будем ее наряжать, - пояснил Марк Сартан.

В конце декабря здесь состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены строители с детьми, учителя и жители микрорайона. Таким образом произошла символическая передача здания от строителей педагогам и детям, которые будут здесь учиться и преподавать.

- Есть исследования, которые связывают развитие школьников с простором помещений, в которых они занимаются. Когда нам тесно, у нас нет полета фантазии и размаха для творчества. В этом смысле это светлое просторное здание работает на современное образование, - отметил Марк Сартан.

Здание разделено по функциям. В неучебном корпусе расположены столовая, актовый зал, три спортивных зала на разных этажах. В учебном корпусе расположены классы и мастерские. Корпуса соединены между собой четырьмя переходами.

Актовый зал

Во время нашего визита в актовом зале проходила педагогическая эстафета – мероприятие для учителей разных предметов, с которыми опытом делятся ведущие специалисты страны. Просторное помещение, рассчитанное почти на 500 мест, оформлено в спокойных серо-бежевых тонах. Зал оборудован современной мебелью и необходимой аппаратурой. Планируется, что здесь будет проводить репетиции школьный театр.

Актовый зал рассчитан на 500 человек, здесь будет заниматься школьный театр. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Спортивные залы

Далее по бесконечным коридорам мы идем в спортивный зал, в котором будут проводиться занятия по командным видам спорта. Перед входом расположен санузел с душевыми, где можно помыться и привести себя в порядок.

Зал очень светлый, с панорамными окнами. В отличие от школ, в которых училось большинство из нас, здесь нет никаких ядовитых цветов, в которые обычно любят раскрашивать пол и стены спортзалов. Бело-бежевый тон приятно радует глаз и добавляет простора и без того немаленькому помещению. Особенностью всех спортзалов «Школы 800» является звукопоглощающее покрытие на стенах. Оно представляет собой панели, состоящие из шершавых на ощупь волокон.

Звукопоглощающее покрытие стен спортзала имеет шероховатую текстуру. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Я думаю, все бывали в школьных спортзалах и знают, как там гулко. А когда туда заходит 25 детей, там становится акустически дискомфортно. Во всех трех наших залах есть специальное акустическое покрытие, благодаря которому все хорошо слышно, - говорит Марк Сартан.

Действительно, акустика в зале отменная. Никакого эха или гула, речь разборчива и хорошо слышна. Поскольку зал рассчитан на командные виды спорта, здесь есть футбольные ворота, волейбольная сетка и баскетбольные кольца. На стене висит цифровое табло для счета.

Спортивный зал для командных игр. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как мы уже говорили ранее, в «Школе 800» целых три спортивных зала.

- Второй зал снарядный, там ребята будут заниматься акробатикой и гимнастикой, там же сейчас монтируются тренажеры. Третий зал небольшой, он рассчитан для занятий единоборствами, - рассказал директор учреждения.

По словам министра образования Ольги Петровой, также один из залов будет обустроен для занятий скалолазанием.

- Это будет единственная площадка в городе в школьной инфраструктуре, оборудованная для скалолазания. Высокие потолки школы позволяют это сделать, - пояснила министр.

Классы

Коридоры в «Школе 800» широкие и без окон. Зато в учебных классах света хватает сполна благодаря панорамному остеклению. Створок здесь нет, предусмотрена лишь небольшая форточка для проветривания. Поскольку кондиционеров нет, а только лишь система вентиляции, можно предположить, что в жаркие солнечные дни ребятам здесь будет очень тепло.

В коридорах отсутствуют окна, и это непривычно. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Особенностью некоторых классов является возможность трансформации. Посередине класса есть перегородка, которую можно закрыть, быстро разделив помещение на две части.

В некоторых классах есть специальные перегородки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Трансформируемое пространство - это фишка современных образовательных учреждений. Это важно для организации современного уровня работы в классе. Когда учитель просто что-то рассказывает, а дети сидят его слушают, это не нужно. Но как только дети вовлекаются в процесс и работают в группах, возникает необходимость пространство перестроить, разделить, - подчеркнул руководитель.

В каждом классе доски трех видов: традиционная меловая, магнитно-маркерная и интерактивный экран. Также везде есть раковина, чтобы ученики могли помыть руки или тряпку.

В классах три доски под разные задачи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Разделений на кабинеты по предметам в «Школе 800» не предусмотрено – по крайней мере по тем, которые не требуют специального оборудования.

- Это принципиально. Фактически в школе должно быть три типа кабинетов. Есть специализированные кабинеты типа кабинета музыки или арт-мастерской. Есть естественно-научные кабинеты: биология, химия и физика – они мало чем отличаются друг от друга. Всем остальным предметам нужны универсальные кабинеты. Отсутствие привязки к кабинетам облегчает составление расписания, - аргументировал Марк Сартан.

Кабинет для естественных наук. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Мы побывали в мастерской, где ребята будут заниматься изобразительным искусством и гончарным делом. В классе стоят мольберты и современные гончарные круги, готовятся к монтажу печи и сушилки.

В мастерской есть мольберты и гончарные круги. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также нам продемонстрировали кабинет робототехники и кабинет естественных наук. Последний оборудован всем необходимым: здесь есть наглядные материалы, множество пробирок и мензурок для проведения опытов, микроскопы.

В "Школе 800" есть даже кабинет робототехники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Столовая

В новой школе просторная светлая столовая, больше похожая на современное кафе. Она рассчитана на одновременную посадку 525 человек.

В старших классах питание будет организовано по системе «шведский стол». А чтобы здесь не было столпотворения, кормить ребят будут партиями.

Столовая рассчитана на 525 человек. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- В плане организации питания мы панируем сделать разделение потоков: в одну перемену одни ребята, в другую - другие. Расписание будет сделано таким образом, чтобы потоки заходили один за одним и не смешивались, - пояснил Марк Сартан.

Учебный процесс

Уроки в «Школе 800» начнутся уже 27 февраля, а за неделю до этого стартует адаптационный период для ребят, в ходе которого они смогут узнать, как устроена школа, и познакомиться с учителями.

- Педагогический коллектив школы продолжает формироваться, сейчас есть 40 учителей из требуемых 50-ти, - подчеркнул Марк Сартан.

В этом учебном году в «Школу 800» наберут 525 человек: будут сформированы параллели со 2 по 8 класс. В общей сложности же школа рассчитана на 1500 человек.

Атриум - просторный и светлый внутренний двор. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Мы сознательно не набираем первоклассников, потому что считаем, что это неправильно - посреди учебного года переводить в новую школу ребят, когда они только-только адаптировались к своей школе. И мы сознательно не набираем выпускные и предвыпускные классы, так как там очень короткий остаток года, и им будет очень трудно готовиться, - пояснил специалист.

В начальной школе будут общеобразовательные классы, а с 5-го по 8-й - классы с углубленным изучением отдельных предметов по выбору обучающихся. То есть в школе не будет привычных нам математического, физического или естественно-научного класса, а будут классы, внутри которых каждый ученик сможет выбрать предмет для углубленного изучения.

В школе имеется два корпуса. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

20 января завершилась приемная кампания – за это время на сайт «Школы 800» поступило более тысячи заявок на обучение детей. 150 мест предусмотрено для детей из Верхних Печер, которые учатся в перегруженных школах №22и №103 и желают перевестись в «Школу 800». Набор школьников с 5 по 8 классы происходит на общих основаниях.

- По поручению губернатора Глеба Никитина на следующий учебный год у нас будет 100 мест для первоклассников, проживающих в микрорайоне Верхние Печеры, - заявил Сартан.

Поскольку школа находится на окраине микрорайона и «спрятана» за дворами домов, для подвоза детей начнут курсировать челноки, которые будут забирать детей, предварительно, от торгового центра и от остановок общественного транспорта.

Инновационный образовательный проект «Школа 800» состоит из трех корпусов. Помимо этого здания будут открыты учебные корпуса в Автозаводском и Сормовском районах. Пока они еще не готовы.

- Мы рассчитываем, что что эти корпуса будут сданы в 2023 году, - отметил директор «Школы 800» Марк Сартан.