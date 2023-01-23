Зарплаты нижегородских учителей проиндексировали на 31,6% в 2023 году

Индексация зарплаты. Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 января 2023 года зарплаты нижегородских учителей были проиндексированы на 31,6%. Об этом представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики сообщили в соцсетях.

– Глеб Сергеевич, учителям ждать индексацию зарплаты? – поинтересовалась нижегородка Наталья Акимова на странице губернатора во «Вконтакте».

Ответ на этот вопрос пришёл от Минобра.

– По прогнозу министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2023 год составит 44 360 рублей. Средняя заработная плата учителей должна соответствовать данному уровню, – сообщило ведомство.

Также было отмечено, что с начала года в пределах существующего фонда оплаты труда произведена индексация на 31,6% минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников, поименованных в указах Президента РФ.

Напомним, ранее в своем материале мы показывали, как «Школа 800» выглядит изнутри. «Школа 800» является без преувеличения одним из самых грандиозных и самых долгожданных проектов последних лет. Ее открытие неоднократно переносилось, что заставляло волноваться многих родителей, но в конце прошлого года Глеб Никитин объявил, что строительство учебного корпуса в Верхних Печерах завершено.

Также сьало известно, что «Школа 800» в Нижнем Новгороде успешно прошла лицензирование и может вести образовательную деятельность.

Инновационный образовательный центр «Школа 800» в Нижнем Новгороде строилась более двух лет. О завершении строительства стало известно лишь в конце ноября – тогда же власти сообщили, что до конца года учреждение намерено получить лицензию, а учебный процесс начнется здесь с 27 февраля 2023 года. Правда, речь идет только о корпусе в Верхних Печерах: здания школы на Автозаводе и в Сормове еще не достроены. Правила приема должны появиться на сайте учреждения в ближайшее время.

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