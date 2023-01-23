Общественный транспорт Арзамаса будет отображаться в навигационной системе с февраля

Общественный транспорт Арзамасапоявится на онлайн-картах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Общественный транспорт Арзамаса начнёт отображаться в навигационной системе с февраля. Это позволит следить за автобусами на табло умных остановок и в мобильных приложениях. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- В настоящее время ведётся подключение к системе «Эра-Глонасса» общественного транспорта Арзамаса. Начать отображение в информационной навигационной системе планируется в феврале, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Жители Арзамаса смогут увидеть, где едет тот или иной автобус, тем самым спланировать свои время и маршрут.

Напомним, что два дополнительных автобуса среднего класса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде.

Также с начала февраля в Нижнем Новгороде планируется ввод новых остановок - «ЖК «Октава», «Школа №144» и «Завод 70-летия победы».

Ранее мы сообщали, что водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.

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