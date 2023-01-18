Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 13:26

Два дополнительных автобуса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде

Это позволит уменьшить интервальность
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Новые автобусы.

Новые автобусы.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Два дополнительных автобуса среднего класса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- Перевозчик ООО «Максимус» принял такое решение для уменьшения интервальности и времени ожидания автобусов на остановках общественного транспорта, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Известно, что один из автобусов уже запущен на линию, а второй выйдет до конца текущей недели. В настоящее время специалисты делают всевозможное, чтобы новые автобусы отображались в информационной системе навигации.

Также планируется, что перевозчик закупит ещё автотранспорт в связи с обращениями нижегородцев о переполненных салонах. Несмотря на это автобусы маршрута Т-31 соблюдают существующий график.

Напомним, что с начала февраля в Нижнем Новгороде планируется ввод новых остановок - «ЖК «Октава», «Школа №144» и «Завод 70-летия победы».

Ранее мы сообщали, что водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!