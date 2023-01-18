Два дополнительных автобуса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде

Новые автобусы.
Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО
Два дополнительных автобуса среднего класса приобрели на маршрут Т-31 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
- Перевозчик ООО «Максимус» принял такое решение для уменьшения интервальности и времени ожидания автобусов на остановках общественного транспорта, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Известно, что один из автобусов уже запущен на линию, а второй выйдет до конца текущей недели. В настоящее время специалисты делают всевозможное, чтобы новые автобусы отображались в информационной системе навигации.
Также планируется, что перевозчик закупит ещё автотранспорт в связи с обращениями нижегородцев о переполненных салонах. Несмотря на это автобусы маршрута Т-31 соблюдают существующий график.
Напомним, что с начала февраля в Нижнем Новгороде планируется ввод новых остановок - «ЖК «Октава», «Школа №144» и «Завод 70-летия победы».
Ранее мы сообщали, что водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.
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