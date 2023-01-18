Три новые остановки появятся в Нижнем Новгороде с февраля

В городе появятся новые остановки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

С начала февраля в Нижнем Новгороде планируется ввод новых остановок. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Появится остановка «ЖК «Октава», где будут останавливаться трамваи №3 и №21, автобусы А-20 и А-64. На новой остановке «Школа №144» сажать и высаживать пассажиров будут автобусы А-9, А-58 и Т-87. Для троллейбусного маршрута №5 и автобусов А-92 заработает остановка «Завод 70-летия победы».

Напомним, новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».

Ранее мы сообщали, что автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.

Также мы сообщали, что водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.

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