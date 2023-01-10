Водителя маршрутки Т-57 уволили из-за требования оплаты проезда на личную банковскую карту

Водитель уволен.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
- В салоне был выключен терминал, а водитель требовал перечисления оплаты за проезд на свою личную банковскую карту, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Пассажиры терпеть такого отношения не стали и позвонили в колл-центр с жалобой. В дальнейшем информацию оперативно направили в ООО «Елена», которое обслуживает данный маршрут.
- По сведениям перевозчика водитель в настоящее время уже уволен, - добавила Алёна Чернышова.
Напомним, новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».
Ранее мы сообщали, что автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.
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