Выпуск автобусов улучшили на семи маршрутах в Нижнем Новгороде

Выпуск 7 маршруток увеличился в Нижнем Новгороде.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Выпуск автобусов улучшили на семи маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде. В частности, речь идет о частных перевозчиках. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.
- На прошедшей неделе отмечено улучшение выпуска на автобусных маршрутах частных перевозчиков Т-37, Т-40, Т-44, Т-45, Т-67, Т-83, Т-138, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Напомним, ранее мы писали, что водителей маршруток, использующих «глушилки», накажут в Нижнем Новгороде. Блокирующие устройства были обнаружены на маршрутах Т-37 и Т-81.
Также мы писали, что новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».
Ранее мы сообщали, что автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.
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