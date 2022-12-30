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НовостиОбщество30 декабря 2022 10:04

Новый автобус А-84 запустят в Нижнем Новгороде с 1 января

Он будет следовать по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры»
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Новый автобус А-84 запустят в Нижнем Новгороде с 1 января

Новый автобус А-84 запустят в Нижнем Новгороде с 1 января

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО

Новый автобусный маршрут запустят в Нижнем Новгороде с 1 января 2023 года. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Автобус А-84 будет следовать по маршруту «Новое Доскино – станция метро «Парк Культуры».

По словам Алёны Чернышовой, благодаря новому маршруту ближайшая остановка в Новом Доскино будет находиться для жителей жилых домов поселка в пешей доступности.

Ранее мы сообщали, что автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.