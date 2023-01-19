Водителей маршруток, использующих «глушилки», накажут в Нижнем Новгороде

Автобус. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водители маршруток, использующие «глушилки», будут наказаны в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- Ранее мы сообщали об обнаружении устройств, блокирующих передачу данных об общественном транспорте в навигационную систему, на маршрутах Т-37 и Т-81, - рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Руководитель ООО «Восток», обслуживающего маршрут Т-37, заявила, что «глушилку» изъяли у водителя, а его самого лишили месячной премии.

Также меры приняли и представители ООО «Мещеряков и компания», который обслуживает маршрут Т-81. Сообщается, что водителя планируют уволить.

Напомним, ранее водителя нижегородской маршрутки Т-57, следующей по маршруту «Красное Сормово – Верхние Печёры», уволили из-за сбора денег на свою банковскую карту.

Также мы писали, что новый автобус А-84 запустили в Нижнем Новгороде с 1 января. Он следует по маршруту от поселка Новое Доскино до станции метро «Парк Культуры».

Ранее мы сообщали, что автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.

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