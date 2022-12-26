Два автобусных маршрута планируют продлить в Нижнем Новгороде в 2023 году Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Два автобусных маршрута планируют продлить и еще один запустить в Нижнем Новгороде в начале 2023 года. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Автобусный маршрут А-47 хотят продлить до ЖК «Академический» в начале 2023 года. Маршрут А-30 также будет продлен в наступающем году. Уже в феврале он начнет следовать до микрорайона Бурнаковский.

Кроме того, на начало 2023 года запланирован запуск нового автобусного маршрута А-84. Он будет следовать от площади имени Киселева до поселка Новое Доскино.

Ранее мы сообщали, что Минтранс утвердил расписание работы для 23 маршрутов частных перевозчиков в Нижнем Новгороде.