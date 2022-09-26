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Общество26 сентября 2022 13:56

Нижегородка Надежда Преподобная заняла пост замминистра культуры России

В 2018-2020 годах она была министром культуры Нижегородской области
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородка Надежда Преподобная назначена заместителем Министра культуры России. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 23 сентября, опубликовано на сайте правовой информации.

Известно, что Надежда Преподобная на этом посту сменила Ольгу Ярилову, которая курировала деятельность отдела госслужбы и противодействия коррупции, общероссийскую общественно-государственную организацию «Российский фонд культуры».

Напомним, что в 2018 году Надежда Преподобная стала министром культуры Нижегородской области, а в 2020 году ушла в Росгосэкспертизу - подведомство Министерства культуры в Москве, которое специализируется на экспертизе и сертификации в области охраны и реставрации исторических и культурных памятников.

Также летом 2022 года стало известно, что Наталья Суханова возглавила министерство культуры Нижегородской области. Тем временем, Олег Беркович продолжил курировать работу министерства культуры региона, а также министерства туризма и промыслов.

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