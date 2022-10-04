Нижегородка Дарья Кирьянова стала новым замглавы Минобрнауки РФ. Фото: Минобрнауки России

Нижегородка Дарья Кирьянова назначена на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечено, что Дарья Борисовна будет курировать работу Департамента цифрового развития и Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий.

Также в ведомстве подчеркнули, что порядка 20 лет Дарья Кирьянова работала в сфере цифровых технологий, в том числе на руководящих должностях в компании "Интел". Последнее её место работы до назначения на пост замминистра науки и образования России – заместитель генерального директора по экономическому развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.