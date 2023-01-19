В 2022 году пассажиропоток аэропорта Нижнего Новгорода снизился на 19%

В 2022 году пассажиропоток Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалов снизился на 19% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

В нижегородском аэропорту в прошлом году обслужили 1,2 миллиона пассажиров. Прибывали вылетали отсюда более 15,5 тысяч самолетов.

- Среди общего количества пассажиров аэропорта более миллиона – путешественники внутрироссийских рейсов (минус 4% к уровню 2021 года), около двухсот тысяч – международных (минус 68% к уровню прошлого года), - сообщает ведомство.

Традиционно самыми популярными для перелетов у нижегородцев были города Москва и Санкт-Петербург. Среди международных направлений лидером стала Анталья.

Напомним, ранее мы сообщали, что аэропорт Нижнего Новгорода возобновил перелёты по маршруту Нижний Новгород – Стамбул с 5 ноября 2022 года. Также авиакомпания Red Wings запустила перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул.

Также мы писали, что компания «Икар» начнет выполнять авиарейсы по маршруту Нижний Новгород – Тюмень. Полеты осуществляются два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Первый рейс состоялся 5 января.

В новогодние каникулы в аэропорту Нижнего действовала международная программа вылетов. Нижегородцы могли улететь в Алматы, Анталья, Дубай, Ереван и Стамбул.

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