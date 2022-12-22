Авиакомпания «Икар» начнет выполнять полеты из Нижнего Новгорода в Тюмень ФОТО: сообщество ВКонтакте «Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В.П.Чкалова»

Компания «Икар» начнет выполнять авиарейсы по маршруту Нижний Новгород – Тюмень. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Первый рейс запланирован на 5 января. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Тюмень будет отправляться в 00.10. Уже в 04.30 он совершит посадку в Тюмени, а в 05.30 по местному времени вылетит обратно. В аэропорт имени В.П. Чкалова самолет прибудет в 05.50.

Для авиакомпании «Икар» маршрут в Тюмень станет восьмым, который осуществляется из Нижнего Новгорода. На данный момент компания выполняет регулярные авиарейсы в Махачкалу, Минеральные воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.

Напомним, Smartavia станет третьей авиакомпанией, выполняющей рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи.