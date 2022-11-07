Red Wings начала полеты из Нижнего Новгорода в Стамбул Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Red Wings запустила перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова.

В ноябре прямые рейсы из Международного аэропорта в Стамбул и обратно будут осуществляться по вторникам и субботам. С декабря – по четвергам и субботам.

К примеру, перелет из Нижнего Новгорода в Стамбул 15 ноября на воздушном судне SSJ100 составит 5 часов. Билеты можно приобрести от 16 595 рублей.

Напомним, на данный момент авиакомпания Red Wings осуществляет перелеты из Нижнего Новгорода в Ереван, Екатеринбург, Самару, Челябинск.

Ранее мы сообщали, что Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова возобновляет перелёты по маршруту Нижний Новгород – Стамбул с 5 ноября 2022 года.