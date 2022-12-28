Для нижегородцев будут доступы 22 направления полетов в новогодние каникулы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новогодние каникулы с 31 декабря по 8 января из аэропорта имени Чкалова в Нижнем Новгороде будут доступны 22 направления полетов. Об этом информирует пресс-служба нижегородского аэропорта.

Так, регулярные и чартерные рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний. Нижегородцы смогут улететь по 17 внутрироссийским направлениям: в Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, а также Махачкалу. Также нижегородцы смогут улететь в Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу и Челябинск.

Стоит отметить, что рейсы в Сочи будут выполнять три авиакомпании – «Северный Ветер», «Икар» и Smartavia. В Москву авиакомпании - «Сибирь» и «Россия», а в Санкт-Петербург – «Россия».

Также в новогодние каникулы будет действовать международная программа вылетов. Нижегородцы смогут улететь в Алматы, Анталья, Дубай, Ереван и Стамбул.

Последний рейс в 2022 году отправится из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Вылет запланирован на 31 декабря в 21:20, а вот первый рейс 2023 года прибудет из Челябинска в столицу Приволжья в 9:35.