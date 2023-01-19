Схема проезда транзитного транспорта изменится около строящегося южного обхода Арзамаса

Арзамас объезд. Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Схема движения транзитного транспорта изменится в районе строительства южного обхода Арзамаса с 20 января. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Если ранее машины проезжали по временной объездной дороге, то теперь их пустят по реконструированной части трассы Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза – Саратов».

Сворачивать к деревне Казаково можно будет на 119 километре.

– На втором этапе, после реконструкции съезда с Р-158, движение будет переключено на существующий съезд на 120 километре, – уточнили в ведомстве.

Напомним, что строительство южного обхода Арзамаса стартовало в Нижегородской области в августе 2021 года. Работы планируется завершить в 2023 году. Новая дорога будет двухполосной, ее протяженность составит 9,4 километра.

Строит Южный обход Арзамаса Санкт-Петербургская компания «Орион плюс». Цена контракта составила 3,3 миллиарда рублей.

– Южный обход – самое масштабное дорожное строительство в арзамасской агломерации. Более 9 километров нового дорожного полотна позволят разгрузить город от транзитного потока. В Арзамасе и Арзамасском районе зарегистрировано свыше 53 тысяч машин, и иногородний грузовой транспорт – дополнительное бремя на уличную дорожную сеть. Поэтому решение о строительстве новой дороги очень своевременное, – уверен глава Арзамаса Александр Щелоков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!