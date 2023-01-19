Движение машин запретят на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде 20-23 января

Схема. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно прекращено на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде. Проезд ограничат напротив дома №1 на улице Большая Покровская. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать на этом участке с 20:00 20 января до 08:00 23 января. На данном участке также будут установлены временные аншлаги и дорожные знаки.

- Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, - отметили в департаменте.

Напомним, что парковку и стоянку автомобилей запретят на участках улиц Марата и Черниговской около Метромоста в Нижнем Новгороде с 1 февраля.

Также до 15 марта 2023 года парковку ограничили на 45 улицах Нижнего Новгорода в связи со снегоуборочными работами.

Ранее мы писали, что в 32 новых автобусах, которые были доставлены в наш город в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», есть USB-зарядки для смартфонов. При помощи подобных коробочек пассажиры могут подзарядить свои гаджеты, пока едут на работу или учебу.

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