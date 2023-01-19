Конкурс на лучшее больничное питание проведут в Нижегородской области

Конкурс. Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Конкурс на лучшую организацию больничного питания проведут в медицинских учреждениях Нижегородской области. Победителей объявят в феврале. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Оцениваться будет вкус, запах, визуальная эстетика подачи, масштабируемость подхода (не разовое изготовление порции еды), соответствие медицинским диетам и разнообразие, - уточнил чиновник.

Участвовать в конкурсе будут все лечебные организации стационарного лечения. По словам министра, многие из них значительно подтянулись в качестве питания. Конкурс также может стать традиционным.

- Победителей мы не только публично поздравим, но и разберём их лучшую практику, как пример для других организаций, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее министр здравоохранения раскритиковал беспорядок в приемных отделениях нижегородских больниц. Он также проверил, как быстро оказывается необходимая помощь.

Ещё было поручено оптимизировать работу дежурных стационаров. Дежурство стационаров в Нижнем Новгороде должно быть организовано таким образом, чтобы не разрывать виды медицинской помощи между собой и не тратить ресурсы скорой на дополнительные перевозки.

В декабре 2022 года также нижегородцам запретили посещать своих родственников в больницах. Такие ограничительные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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